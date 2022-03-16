Минздрав Кировской области подготовит рекомендации на случай отсутствия нужных лекарств

В минздраве Кировской области подготовят рекомендации на случай временного отсутствия необходимых лекарств в аптечной сети. Об этом сообщил первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов в своем телеграм-канале.

Житель Кирова сообщил, что из аптек пропал препарат L-тироксин.

— Его нигде вообще нет, у меня жена не может его купить, тк принимает его, такую же информацию озвучивают все знакомые, которые сидят на нем, — написал мужчина.

По словам первого зампреда, временное отсутствие лекарства связано с повышенным спросом. Поддавшись панике, жители за несколько дней скупили весь запас L-тироксина в аптеках.

— Такая ситуация, к сожалению, во всех регионах. В настоящее время решаем вопрос. Он находится на контроле, в том числе в Минздраве России и Росздравнадзоре. Минздрав региона работает с частными и государственными аптечными сетями, чтобы препарат в Кирове появился максимально быстро, — ответил Дмитрий Курдюмов.

В ближайшее время областной минздрав подготовит рекомендации для граждан, как быть, если необходимого лекарства нет или оно продается по необоснованно высокой цене.

Ранее в минздраве сообщили, что в регионе создан запас лекарств на несколько месяцев.