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Минздрав РФ опубликовал алгоритм действий при симптомах COVID-19

Юлия Зорина COVID-19, Лучшее, Новости, Общество

Минздрав РФ опубликовал памятку для пациентов с бессимптомной и легкой формой коронавируса. В ней рассказывается, как лечиться и когда обращаться к врачу.

В ведомстве говорят, что переболевшим или вакцинированным лечение не требуется, если только они не относятся к группе риска (возраст 60+, хронические заболевания, избыточный вес). При симптомах ОРВИ вне зависимости от результатов ПЦР-теста следует оставаться дома. При необходимости можно позвонить по номеру 122 или в колл-центр поликлиники для открытия больничного листа.

Оставаясь дома:

  • почаще проветривайте помещение
  • измеряйте температуру 3 раза в сутки
  • по возможности измеряйте сатурацию пульсоксиметром 2 раза в день (норма – от 95 процентов)
  • используйте солевые растворы при заложенности носа
  • при боли в горле применяйте безрецептурные средства (спреи, таблетки для рассасывания)
  • при температуре выше 38 градусов принимайте жаропонижающие
  • также можно принимать витамины С и D по инструкции
  • !!! принимать антибиотики без назначения врача нельзя.

Если температура выше 38 градусов держится более 2 дней, обратитесь по номеру 122 или в кол-центр поликлиники для консультации.

При дальнейшем ухудшении состояния (одышка, боли в груде, ощущение нехватки воздуха, снижение сатурации) вызывайте скорую помощь.

Невакцинированным и не болевшим коронавирусом следует оставаться дома при первых симптомах заболевания и вызывать скорую помощь при ухудшении состояния.

Если заболел ребенок, то следует оставить его дома и проконсультироваться с врачом по номеру 122 или по номеру колл-центра поликлиники. В случае ухудшения состояния ребенка вызывайте скорую помощь. Давать детям антибиотики без показаний врача нельзя.

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Юлия Зорина