Мишустин прогнозирует восстановление потребительского спроса

По мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, индексация пенсионных выплат поспособствует восстановлению потребительского спроса. Об этом сообщил rueconomics.ru.

Ранее президент Владимир Путин предложил Правительству с 1 июня на 10% повысить размер пенсий неработающих пожилых граждан.

«Мы долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», — сказал Путин 25 мая во время выступления на заседании президиума Госсовета.