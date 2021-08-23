«Молот-оружие» и «Авитек» представили Кировскую область на форуме «Армия-2021»

Кировские заводы АО «ВМП «Авитек» и «Молот-оружие» приняли участие в военно-техническом форуме «Армия-2021». Ведущие оборонные предприятия региона поддержал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

На церемонии открытия форума выступил Президент РФ Владимир Путин. Глава страны отметил, что в форуме принимают участие более 90 процентов предприятий оборонного комплекса, участвующих в выполнении гособоронзаказа.

— Они не только надежно обеспечивают поставки вооружений и техники для нашей армии и флота, но и готовы к международному сотрудничеству, к самой широкой кооперации в разработке и выпуске современных вооружений, — сказал Владимир Путин.

Кировскую область на форуме представили заводы «ВМП «Авитек» (совместно с КМП) и «Молот-Оружие» из Вятских Полян. «Авитек» занимается серийным выпуском катапультных кресел для спасения пилотов боевой авиации. Кресла кировского производства устанавливаются на все современные боевые самолеты ВВС и борты ВМФ России.

В конце 2021 года завершится слияние «Авитека» и КМП. По словам кировского губернатора, это позволит создать единый технологический комплекс для производства продукции. Игорь Васильев также напомнил, что «Молот-оружие» единственный из 17 претендентов получит федеральную финансовую поддержку.

— 2 июня на заседании комиссии правительства РФ по обеспечению мер для предупреждения банкротства стратегических предприятий мне удалось отстоять интересы предприятия и обосновать важность его поддержки, — сказал глава региона.

Финансовые вливания откроют для завода перспективы новых контрактов, в том числе и в рамках гособоронзаказа, а также позволят рассчитаться с налоговыми долгами и снять социальную напряженность в районе.

Форум «Армия-2021» будет работать до 28 августа. На нем будут представлены выставочная, демонстрационная и научно-деловая программы. Участники форума смогут увидеть более 28 тысяч единиц современного оружия и техники, прошедших проверку в боевых условиях.