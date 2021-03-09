В Кирове мошенник обокрал медцентр

Инцидент произошел 5 марта. Жертвами неизвестного афериста стали сотрудники одного из частных медцентров города.

Как рассказали пострадавшие в полиции, в филиал позвонил неизвестный мужчина, который представился директором центра. Он поинтересовался, какая сегодня выручка, и сказал, что отправит за деньгами своего водителя. По звонку администратор медцентра выдала неизвестному более 70 тысяч рублей из кассы медучреждения. Позже оказалось, что настоящий директор учреждения никуда не звонил и распоряжений о выдаче денег не давал.

Работники центра обратились в органы правопорядка. На другой день мошенник позвонил в другой филиал центра, но на этот раз ему отказали. В настоящее время полиция разыскивает подозреваемого.

Ранее мы писали, что мошенники разработали схемы с обманом через портал госуслуг.