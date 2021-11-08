Можно ли посещать кафе и столовые в Кирове по тесту на антитела?

Жители Кирова интересуются, можно ли посещать заведения общепита по QR-коду, полученному после сдачи теста на антитела. С таким вопросом обратилась в редакцию «КП» кировчанка.

— У меня планируется семейное торжество, и я хотела бы отметить его в ресторане. Но прививку от коронавируса я не делала. Год назад я переболела ковидом, а на днях сдала в частной клинике тест на антитела к коронавирусу. Он показал, что антитела имеются у меня в достаточном количестве. Вместе с результатами анализа мне выдали QR-код. Могу ли я посетить ресторан по нему? – поинтересовалась жительница Кирова Ирина.

Отвечаем: нет. С QR-кодом, подтверждающим наличие антител, пойти в ресторан (а также в другие организации, указанные в постановлении) нельзя.

«Правильный» QR-код получают только те, кто:

переболел коронавирусом (действует 6 месяцев с даты выздоровления);

привился однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» (действует 12 месяцев с даты прививки);

привился двухкомпонентной вакциной (действует 12 месяцев с даты прививки).

Справка о наличии антител к коронавирусу НЕ ДАЕТ права на QR-код.

Действительный в Кировской области QR-код ведет на сайт госуслуг, где по нему можно проверит сертификат о вакцинации. В случае же кировчанки, обратившейся в «КП», по коду можно было попасть на сайт клиники, где сделан анализ.

Однако пара контрольных звонков показала: кое-где владельцы заведений общепита все же готовы нарушить правила. Из 5 мест, куда мы позвонили с вопросом, можно ли прийти с таким кодом, в одном ответили: да. В остальных кафе более ответственно относятся к ограничениям и попросили сделать прививку и получить «правильный» код.

Напомним, что после окончания нерабочих дней QR-коды в Кировской области продолжат действовать.

Те, кто не успевает сделать прививку «к событию», могут сдать ПЦР-тест на коронавирус. Он позволяет получить QR-код, который действует 72 часа и дает те же права, что код вакцинации.