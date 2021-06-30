Мужчина без оплаты забрал по бутылке водки в паре магазинов Слободского

Продавцы вызвали стражей правопорядка: нарушителя нашли и задержали

Накануне в полдень наряд росгвардейцев получил ориентировку на похитителя крепки спиртных напитков. Оказалось, 36-летний слобожанин зашел в один из магазинов районного центра, где открыто и без оплаты забрал бутылку горячительной жидкости.

Позже он провернул подобное еще в одной торговой точке. Однако там продавцы сразу заметили произошедшее и обратились в полицию.

Спустя некоторое время нарушителя общественного спокойствия заметили росгвардейцы. Он распивал алкоголь возле около одного из домов на той же улице, что и расположен ограбленный магазин. Сотрудники магазина узнали мужчину.

Стражи правопорядка доставили его в отдел полиции для дальнейших выяснений обстоятельств.

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