Главная > Главное > На Донбасс отправили 20 тонн гуманитарной помощи из Кировской области

На Донбасс отправили 20 тонн гуманитарной помощи из Кировской области

Юлия Зорина Главное, Власть, Новости, Общество

24 мая из Кировской области на Донбасс отправили крупную партию гуманитарной помощи. В «посылке» весом более 20 тонн – продукты питания и товары первой необходимости.

Это партия стала уже второй, отправленной кировчанами в Донецкую и Луганскую республики. Первая машина ушла на Донбасс еще 4 марта. А 1 мая в республики отправился «поезд помощи», который передал более 70 тонн груза. Сбор помощи организовало региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках акции «Своих не бросаем!».

– Главный наш принцип – своих не бросаем! А там свои люди, такие же, как мы, православные. Чем отличалось русское государство от всех остальных? Мы не уничтожали народы, не ассимилировали их, а развивали письменность, культуру, создавали условия для жизни. Всем народом в нашей стране жилось комфортно. Поэтому надо помогать нашим братьям, которые видят в нас надежду на то, чтобы их жизнь стала безопасной и счастливой, — сказал врио губернатора Кировской области Александр Соколов.

Перед поездкой глава региона встретился с водителем Валерием Бурым, который повезет груз, и пожал ему руку. 

— …Как только он узнал, что нужно везти гуманитарную помощь в Донбасс, сразу вызвался добровольцем. Сегодня отправился уже во второй рейс. Валерий, всей областью желаем вам лёгкой дороги! — написал Александр Соколов в своем тг-канале.

В сборе гуманитарного груза приняли участие крупные компании и организации — «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», ООО «Минеральные воды», ООО «Пингвин», РЖД, УФСИН, а также «Российский детский фонд». Желающих помочь было много, отметил гендиректор хлебокомбината Юрий Луппов.

– После того, как мы отправили первую машину, мне позвонило много знакомых с вопросом: как поучаствовать? Я уверен, это не последняя такая машина, – сказал он.

Собирать помощь помогали также депутаты Госдумы РФ, областного Заксобрания, гордумы и другие неравнодушные граждане.

Читайте наши новости первыми - добавьте «Кировская правда» в любимые источники.

Подписаться

Юлия Зорина