На Донбасс отправили 20 тонн гуманитарной помощи из Кировской области

24 мая из Кировской области на Донбасс отправили крупную партию гуманитарной помощи. В «посылке» весом более 20 тонн – продукты питания и товары первой необходимости.

Это партия стала уже второй, отправленной кировчанами в Донецкую и Луганскую республики. Первая машина ушла на Донбасс еще 4 марта. А 1 мая в республики отправился «поезд помощи», который передал более 70 тонн груза. Сбор помощи организовало региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках акции «Своих не бросаем!».

– Главный наш принцип – своих не бросаем! А там свои люди, такие же, как мы, православные. Чем отличалось русское государство от всех остальных? Мы не уничтожали народы, не ассимилировали их, а развивали письменность, культуру, создавали условия для жизни. Всем народом в нашей стране жилось комфортно. Поэтому надо помогать нашим братьям, которые видят в нас надежду на то, чтобы их жизнь стала безопасной и счастливой, — сказал врио губернатора Кировской области Александр Соколов.

Перед поездкой глава региона встретился с водителем Валерием Бурым, который повезет груз, и пожал ему руку.

— …Как только он узнал, что нужно везти гуманитарную помощь в Донбасс, сразу вызвался добровольцем. Сегодня отправился уже во второй рейс. Валерий, всей областью желаем вам лёгкой дороги! — написал Александр Соколов в своем тг-канале.

В сборе гуманитарного груза приняли участие крупные компании и организации — «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат», ООО «Минеральные воды», ООО «Пингвин», РЖД, УФСИН, а также «Российский детский фонд». Желающих помочь было много, отметил гендиректор хлебокомбината Юрий Луппов.

– После того, как мы отправили первую машину, мне позвонило много знакомых с вопросом: как поучаствовать? Я уверен, это не последняя такая машина, – сказал он.

Собирать помощь помогали также депутаты Госдумы РФ, областного Заксобрания, гордумы и другие неравнодушные граждане.