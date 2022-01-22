Он снят журналистом Алексеем Михалевым в рамках цикла программ «Деловое путешествие».

В субботу, 22 января, на федеральном телеканале покажут фильм о Кировской области. Сняли его журналисты, которые в январе прошлого года уже выпускали специальный репортаж «Солнце средней полосы». В нем рассказывалось о «визитных карточках» нашего региона: о Вятскополянском оружейном заводе, народных промыслах, лесе, об одной из немногих сохранившихся в стране фабрик валенок и даже о вятском киберспорте.

Сегодня на телеканале «Россия 24» можно посмотреть очередной фильм о нашем регионе «Кировская область: определение места». Его покажут в 21:33. Запись можно будет увидеть также в воскресенье, 23 января, в 08:07 и 19:32.