На газификацию Кировской области потратят 6 миллиардов рублей

Вопросы газоснабжения регионов России обсудили в Госсовете. Заседание рабочей группы состоялось 9 февраля. В число его участников вошли представители ряда профильных ведомств и предприятий и главы 32 регионов, среди которых – губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Как не однажды отмечал президент РФ Владимир Путин, газификация является одним из главных факторов устойчивого развития России. В рамках реализации поручений президента был подготовлен проект мероприятий по развитию газификации и газоснабжения регионов страны. Утвердить его планируется до конца марта текущего года.

Проектом предусмотрены 2 этапа газификации. Первый продлится до 2024 года, второй рассчитан до 2030-го. Реализация проекта будет проходить «на местах», поэтому главной задачей рабочей группы было рассмотрение плана с региональной точки зрения.

Газификация остается одним из приоритетов и в Кировской области. Сейчас ее уровень ниже среднероссийского и составляет чуть более 42 процентов. В планах довести его до 50 и более процентов.

В настоящее время в регионе действует областная программа развития газоснабжения. Она рассчитана на период до 2025 года. В ее рамках запланировано строительство газопровода и распредстанции в Нижнеивкино. Также будет проложено почти 1400 километров газопроводов. Всего за 5 лет газ будет проведен в 93 населенных пункта в районах и в Кировской городской агломерации. На эти цели будет потрачено более 4 миллиардов рублей из средств ПАО «Газпром», а также 2,4 миллиарда из областного бюджета.