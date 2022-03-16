На кировской фабрике «Журавлик» рассказали о работе в условиях санкций

Руководство фабрики «Журавлик» в Кирове рассказало о работе в условиях санкций и о планах на будущее.

Фабрика «ласковых» шапочек «Журавлик» работает уже более 20 лет. Предприятие выпускает головные уборы для детей до года, а также шапки и аксессуары для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В ассортименте компании – более 200 моделей.

По словам директора по развитию Анны Журавлевой, все начиналось как семейный бизнес еще в 1999 году. Сначала работа шла на бытовом оборудовании. Но потом производство расширилось, и были закуплены профессиональные машины.

— В спальне стояла бытовая вязальная машинка, и мы всей семьей вязали шапочки. Они расходились по знакомым, — говорит Анна.

Сегодня на «Журавлике» производят собственные модели головных уборов. Одна из них – шапочка-капор с застежкой на пуговицу. Ее удобно надевать на любого ребенка и легко снимать со спящего малыша. Раньше такие капоры вязали вручную, но сотрудники фабрики придумали, как поставить производство на поток.

Продукция продается не только в Кирове, но и в других регионах страны. Она представлены не только в офлайн-магазинах, но и на крупных маркетплейсах Wildberries, Ozon, Детский мир, Казань-экспресс. В этом году «Журавлик» начал работать на «Яндекс.Маркете», «Алиэкспрессе» и «Ламоде».

Шапки от «Журавлика» уже оценили тысячи мам из других областей. Средняя оценка товаров кировской фабрики – 4,7 балла из 5.

За 22 года работы фабрика прошла несколько кризисов. Были и трудные времена. Однако предприятие продолжает работать.

— У нас есть простое правило: рассчитывай на худшее, а надейся на лучшее. Независимо от ситуации, мы стараемся делать запас запчастей для техники и расходников. Так что сдаваться не собираемся, — говорит Анна Журавлева.

Сегодня на фабрике работают около 70 человек. Задача руководства в условиях санкций – сохранить штат и обеспечить стабильную загрузку производства. Пока что сделать это удается. Объемы отгружаемой продукции остаются на уровне прошлого года. Уменьшать их не планируется. Запасов сырья хватит еще на 6-8 месяцев.

Ранее мы писали, что в Кировской области была создана межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики. Ее возглавил губернатор Игорь Васильев. Глава региона подчеркивает, что сейчас на всех уровнях власти уделяется большое внимание деятельности промышленных предприятий и торговых организаций торговли. Их работу, а также возможные риски и негативные последствия регулярно мониторит минпромторг.