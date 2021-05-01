На майских праздниках кировчан ждут спортивные мероприятия

Почти каждый день в областном центре будут проходить соревнования и встречи.

Жители Кирова проведут майские каникулы по-спортивному бодро. Программу разнообразных соревнований подготовило министерство спорта и молодёжной политики Кировской области.

Уже сегодня, 1 мая, открылся фестиваль капоэйры. Это боевое искусство родом из Бразилии. Оно сочетает в себе элементы танца, акробатики и игры. В этом боевом искусстве много ударов ногами, руками и даже головой. Капоэйра очень зрелищна. Фестиваль состоится в спортивной школе «Юность». Известно, что в нём примут участие около сотни спортсменов.

В воскресенье, 2 мая, состоится чемпионат Кировской области по современному пятиборью. Место проведения — бассейн спортивной школы «Вересники». Соревнования стартуют в 10 часов. Они также продлятся и 3 мая. На них съедутся около двухсот спортсменов со всего региона.

Футбольные болельщики смогут поболеть за команды на региональном этапе открытого чемпионата детской футбольной лиги «Большие звезды светят малым». В зале вятской спортивной школы олимпийского резерва соберутся футболисты, которым по 7-9 лет. Игры пройдут с 4 по 8 мая.

А с 7 по 9 мая в областном центре пройдёт турнир по кикбоксингу. Его приурочили к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования объединят больше 160 спортсменов.

В эти же дни ещё одно мероприятие состоится для любителей баскетбола. Сотня участников съедется на чемпионат Кировской области. А завершатся каникулы первенством области по танцевальному спорту среди мальчиков и девочек 12-13 лет. Перед жюри выступят около 80 спортсменов.

Ранее мы сообщали, что кировчанка заняла первое место на международном силовом турнире.

Фото: smihub.com