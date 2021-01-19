На неделе у кировчан может пропасть телевещание

Дело в том, что с 18 по 21 января в регионе проводят ежеквартальные профилактические работы.

Из эфира ТВ-приемников в домах кировчан могут пропасть все 20 цифровых эфирных каналов. Дело в том, что в Кировской области проходит профилактика. Специалисты техники проверяют работу оборудования, проводят измерение параметров приборов и очистку.

Сообщается, что все работы проводятся не во время важных передач и согласованы с телеканалами. Перерывов вещания не будет с 17 до 23 часов, когда на экранах транслируют самые популярные передачи.

Фото: Александр Папырин