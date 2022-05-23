На праймериз уже проголосовали 3074 кировчанина

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 23 по 29 мая включительно.

На 17.00 23 мая свой выбор сделали 3074 кировчанина.

Голосование проходит на сайте pg.er.ru. По его итогам будут определены кандидаты от партии для участия в осенних выборах в Кировскую городскую Думу.

Регистрация избирателей продолжится по 27 мая включительно. 28 и 29 мая зарегистрироваться будет невозможно.

Напомним, в предварительном голосовании в качестве кандидатов принимают участие 182 человека. Таким образом, на одно место претендуют 5 человек. Среди участников – работники промышленных предприятий, предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения, культуры, волонтеры.

Отметим, что при возникновении проблем, связанных с предварительным голосованием, следует обратиться в Кировское региональное отделение «Единой России» по телефону: 8 (8332) 700-000.