На реках Кировской области отмечается небольшой подъем воды

На 7 апреля на реках Кировской области сохраняется зимний режим.

По данным Кировского гидрометцентра, на реках наблюдается ледостав с полыньями, а на льду местами выступает вода. На ряде рек отмечается подъем уровня воды на 1-3 сантиметра в сутки. Паводок синоптики обещают не раньше второй декады месяца.

По информации Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках области сохраняется зимний режим, ледостав, ледостав с полыньями, вода на льду. На некоторых реках отмечается небольшой подъем уровней воды от 1 до 3 см за сутки.

По поручению губернатора Игоря Васильева в регионе идет подготовка к грядущему половодью. Представители управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства области вместе с сотрудниками МЧС проверили готовность к паводку Котельничского, Зуевского, Советского районов и Санчурского муниципального округа.

В частности, были проверены резервы ресурсов на случай ЧС и пункты временного размещения населения. Жителям подтопляемых территорий рассказали, как действовать в экстренной ситуации.

Для обеспечения сохранности мостов в районах области начали разбирать деревянные конструкции. В Зуевском районе ограничили движение транспорта по наплавному мосту через Чепцу на дороге Зуевка – деревня Яговкинцы. В Каринторфе с 8 апреля закрывают понтонный мост через Чепцу. В Советском районе ограничено движение по деревянному мосту на дороге Советск – Лесниково – Борок.

Во всех населенных пунктах, которые оказываются отрезанными от «большой земли» во время паводка, создан запас продуктов, лекарств и топлива.