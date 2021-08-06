На ремонт школы в Кирово-Чепецке направлено 43 миллиона рублей

В школе №7 в Кирово-Чепецке продолжается капремонт. На эти цели выделено 43 миллиона рублей. Средства были выделены из бюджетов федерального, областного и муниципального уровней.

О ходе работ рассказали в министерстве образования Кировской области.

Ремонт в школе №7 начался еще в мае и оказался весьма своевременным. Здание было построено в 1961 году и сильно обветшало.

— Износ здания очень большой, ребята учатся в две смены. В 2021 году школа отметит 60-летие, и хотелось бы преобразить здание к юбилею, — говорит директор школы Елена Лебедева.

Ремонт проводится с соблюдением всех современных требований в рамках госпрограммы «Развитие образования». С началом работ учеников 7-й школы перевели в соседние образовательные учреждения. Последний месяц учебного года 723 школьника доучивались в школах №4 и №5.

В настоящее время в школе заменены окна и двери, положен новый линолеум. Идет прокладка электрокабелей и коммунальных сетей.

Работы должны быть завершены в максимально короткие сроки – до учебного года осталось чуть больше 3 недель.

Напомним, что в настоящее время по поручению Президента РФ в Кировской области разрабатывается программа капитального ремонта школ на ближайшие 5 лет. Как рассказал губернатор Игорь Васильев, капремонт учебных заведений планируется включать в процессы комплексного благоустройства территорий в муниципалитетах. Также, согласно предложению главы региона, капремонт должен быть синхронизирован с обновлением материально-технической базы школ.

В начале августа вопросы капремонта школ обсуждались во время совещания кировского губернатора с министром просвещения РФ.