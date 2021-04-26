На территории бывшего мелькомбината разобрали железнодорожные пути

21 февраля в Кирове снесли последний цех мелькомбината. Сейчас территория огорожена забором, а на месте бывшего предприятия лежит куча строительного мусора, кирпичей и досок. На днях были разобраны железнодорожные пути, ведущие к мелькомбинату.

А у входа на территорию висит объявление о продаже щебня и бута. Как предполагают кировчане, речь идет об остатках стройматериалов после взрыва. Если верить справочникам, телефон, указанный на банере, принадлежит магазину «Все в шоколаде».

— Раздайте садоводам! Откройте ворота и напишите: «Строительный лом даром. Самовывоз». И не придется тратить деньги на вывоз мусора, — сказал кировчанин, поделившийся снимками мелькомбината.

Сейчас жители города интересуются, что же все-таки появится на месте бывшего комбината. Последний раз судьба этой территории обсуждалась на публичных слушаниях при рассмотрении генерального плана Кирова до 2040 года в октябре 2020-го. Тогда кировская мэрия отклонила предложение ООО «Кировспецмонтаж» о строительстве жилых домов на территории бывшего комбината и подтвердила за территорией статус промзоны.

Фото: kirovpravda.ru