На трассе «Вятка» перевернулась «Лада Приора»: пострадали несовершеннолетние пассажиры

ДТП произошло сегодня в Юрьянском районе.

В субботу, 28 августа, на трассе «Вятка» перевернулась «Лада Приора». Авария произошла ранним утром, в 5 часов на 437-м километре федеральной дороги. Управлял автомобилем 38-летний водитель. По какой причине он не справился с управлением, разбираются автоинспекторы.

В ДТП пострадали сам водитель и трое его пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области 17-летний мотоциклист насмерть разбился, столкнувшись с «Нивой».