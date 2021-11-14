На Вятке начался ледоход

Кировчане фотографируют плавучий лед и делятся снимками в социальных сетях.

14 ноября на реке Вятке начался ледоход. Его корреспондент КП зафиксировал в районе «Титаника».

Также легкий слой льда обнаружен на Чепце.

— Привет из Чепецка! Как там Вятка? — написала в группе «Типичный Киров» София К.

О том, что в Кировской области ожидается появление плавучего льда «Кировская правда» сообщала еще 11 ноября, ссылаясь на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Но он был зафиксирован в нашем регионе даже немного ранее прогноза.

Специалисты объясняют, что подобный осенний лед на реках — это еще не ледостав. Но является его предвестником.

– Осенний ледоход, как правило, происходит в течении 10 дней. Максимум двух недель. Затем льдины укрепляются у берегов и тогда уже начинается настоящий ледостав, — говорят метеорологи.

Фото: kirovpravda.ru и vk.com/etotkirov