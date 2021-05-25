На заседании суда по делу Быкова допросили трех свидетелей

В Первомайском районном суде прошло очередное заседание по делу Владимира Быкова.

25 мая в Первомайском районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего мэра Кирова Владимира Быкова. Были допрошены трое свидетелей – замдиректора АТП Павел Березин, бывший сотрудник АТП Дмитрий Сосновский и предприниматель Александр Петухов. О ходе процесса сообщает портал Newsler.ru.

Павел Березин: главным критерием выбора топлива была цена

В 2014-2016 годах Павел Березин занимал должность заместителя гендиректора АТП, отвечая за закупки, в частности – закупку топлива. По последней части Березин контактировал с начальником отдела материально-технического снабжения Анатолием Криволаповым.

По словам Березина, главным критерием выбора топлива была его стоимость. По этой причине менялись и поставщики. Сначала топливо закупали на АЗС «Чепецкнефтепродукт», затем поставщиком стал «Промбытсервис», а после него – «Типография Вятка». На вопрос, был ли он в курсе поставок некачественного топлива, Березин ответил отрицательно. Весьма туманными оказались и знания свидетеля и о ГОСТах, которым должно соответствовать топливо.

Дмитрий Сосновский: слышал, что топливо было некачественным

В 2014-2016 годах Дмитрий Сосновский работал на АТП мастером смены и начальником ремонтных мастерских. По его словам, во время его работы жалоб на качество топлива он не получал, однако из разговоров водителей слышал, что оно плохое и является причиной задымленности и потери мощности двигателей. О том, что в пробах выявили повышенное содержание серы, Сосновский знал, однако с руководством этот вопрос не обсуждал.

Александр Петухов: автобусы требовали ремонта убийственно часто

Александр Петухов занимался сдачей в субаренду автобусов с экипажем. В 2014-2016 годах его машины ездили на топливе, закупаемом АТП. Как отметил Петухов, его работники часто жаловались на плохой запах топлива и задымленность. Машины требовали ремонта «убийственно часто», особенно это касалось фильтров.

О возникающих проблемах предприниматель не раз сообщал Криволапову. Однако версию с шантажом договором (мол, не устраивает топливо – до свидания) он не подтвердил.

Также на процессе были зачитаны показания еще одного предпринимателя – Евгения Березина, который также сдавал автобусы в аренду. По его словам, с ним рассчитывались талонами на топливо. Это оказалось невыгодным, и Березин продал автобусы.

О прошлом заседании по делу Владимира Быкова читайте здесь.