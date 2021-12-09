Началась отправка новых школьных автобусов в районы Кировской области

В Кировской области началась поэтапная отправка школьных автобусов в районы. Всего в сельские школы поступят 68 машин.

Соглашение с Минпромторгом о поставке автобусов было подписано в сентябре. Документы, необходимые для регистрации, поступили в минобразования в конце ноября. В настоящее время автобусы ставят на учет в МРЭО, передают на баланс Единой транспортной службы – и отправляют на места. Транспорт уже поступил в Слободской, Кирово-Чепецкий, Малмыжский, Вятскополянский, Лузский районы.

Так, новый «пазик» на 23 ученика поступил в распоряжение школы села Филиппово Кирово-Чепецкого района. Как рассказала директор учебного заведения Вера Солоницына, автобус выйдет на маршрут на следующей неделе, после получения лицензии.

Новый ПАЗ заменит старый автобус, который возит в школу ребят из четырех деревень. Самая дальняя из них находится в 12 километрах от учебного заведения.

Всего в 2021 году в Кировскую область поступило 68 автобусов: 14 «ПАЗов» вместимостью 31 человек, 20 «ПАЗов» вместимостью 23 человека и 34 микроавтобуса «ГАЗ» вместимостью 11 человек. Все они распределены по районам на замену старым автобусам и на вновь открытые маршруты.