Началась подготовка к рекультивации свалки в Слободском

В министерстве охраны окружающей среды Кировской области прошло первое установочное совещание по рекультивации свалки в Слободском.

Благодаря совместным усилиям регионального правительства и администрации города, была разработана проектная документация и получены документы для внесения свалки в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Рекультивация финансируется из средств федерального (94%), областного (5%) и местного (1%) бюджетов в рамках проекта «Чистая страна». Работы пройдут в 2021-2022 гг. Их общая стоимость — порядка 95 млн рублей.

Ранее на конкурсе был выбран подрядчик — ООО «Экострой» из Саратова. Строительный контроль будет осуществлять ООО «Стройнадзор» (Ялта), авторский надзор — ООО НПО «Проектор» (Чебоксары).