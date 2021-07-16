Налоговые преференции для кировского бизнеса закреплены законом

Губернатор Игорь Васильев подписал закон, который устанавливает на территории области новые налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков. Кроме того, документ вносит изменения в закон «О налоге на имущество организаций».

Вчера инициатива главы региона была поддержана депутатами Заксобрания.

Для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, и у которых за налоговый период 2021 года в общем объёме доходов не менее 70% составили доходы по видам деятельности, указанным в приложении к документу, ставки составят:

3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы;

7,5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Кроме того, закон снижает налоговую ставку по налогу на имущество организаций в отношении торгово-офисных объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, с 1,6% до 1,4%.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января, и действует по 31 декабря 2021 года.