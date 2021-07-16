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Налоговые преференции для кировского бизнеса закреплены законом

Вадим Шабалин Власть, Новости

Губернатор Игорь Васильев подписал закон, который устанавливает на территории области новые налоговые ставки для отдельных категорий налогоплательщиков. Кроме того, документ вносит изменения в закон «О налоге на имущество организаций».

Вчера инициатива главы региона была поддержана депутатами Заксобрания.

Для налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения, и у которых за налоговый период 2021 года в общем объёме доходов не менее 70% составили доходы по видам деятельности, указанным в приложении к документу, ставки составят:

  • 3% в случае, если объектом налогообложения являются доходы;
  • 7,5% в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Налоговые преференции для кировского бизнеса закреплены законом

Кроме того, закон снижает налоговую ставку по налогу на имущество организаций в отношении торгово-офисных объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, с 1,6% до 1,4%.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января, и действует по 31 декабря 2021 года.

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Вадим Шабалин