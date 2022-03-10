Названы 6 районов Кировской области, где чаще всего происходят смертельные ДТП

В ГИБДД назвали районы Кировской области, в которых чаще всего происходят смертельные аварии. Их оказалось 6: Афанасьевский, Омутнинский, Юрьянский, Орловский, Шабалинский и Арбажский.

В ведомстве рассказали, что за 2 месяца 2022 года в ДТП на дорогах области погибли 23 человека и пострадали 273. По сравнению с прошлым годом количество аварий и пострадавших в них сократилось на 10 процентов. А число погибших осталось на том же уровне.

Чаще всего летальные аварии происходили в пятницу и выходные дни. В половине смертельных ДТП виновник аварии погибал сам.

Самым частым видом ДТП стало столкновение автомобилей. Летальным исходом чаще всего заканчивались аварии с выездом на встречную полосу.

На 23 процента сократилось число ДТП с нетрезвыми водителями. Тем не менее в «пьяных» авариях погибли 2 человека и пострадали 26.

По статистике ГИБДД, виновником смертельных ДТП чаще всего является безработный водитель-мужчина в возрасте от 30 до 40 лет, управляющий транспортом менее 10 лет.

Ранее в Кировской области составили типовой портрет пьяного водителя.