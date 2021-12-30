Няни на час и для сопровождение ребенка: как найти проверенного специалиста

К одной из тенденций современного мира относится необходимость родителей все чаще прибегать к услугам нянь. Ситуации могут быть самыми разными — необходимость свободного времени для родителей, которые они потратят на работу, дом, вечеринку или себя. Поэтому возникает проблема, где найти квалифицированную и надежную няню, которой можно доверить ребенка на час или поручить ей его сопровождение в школу, на секции?

Эксперты пришли к выводу, что самостоятельные поиски по объявлениям, рекомендациям знакомых уходят на второй план. В приоритете — возможности специализированного сайта, например, сервиса Sittme, где можно заказать услугу «Няня на час»: https://sitt.me/nyanya-na-chas. Но изначально следует определиться со своими потребностями, ожиданиями и требованиями.

Плюсы сервисов по подбору няни

Выбор специализированного агентства по подбору няни имеет массу положительных моментов — это:

значительное сокращение времени на поиски, минимум усилий;

у няни будет полный пакет необходимых документов, в том числе и рекомендации от предыдущих семей;

предложение нескольких претендентов, которые максимально подходят под конкретные требования клиента;

проверка компетентности и надежности соискателя;

возможность заказать няню на подмену за несколько часов до нужного времени;

регламентированные отношения — с кандидатом подписывается официальный договор.

Чтобы воспользоваться сервисом по подбору няни, нужно оставить заявку на сайте. Специалисты уточнят в беседе по WhatsApp пожелания клиентов, пищевые предпочтения и ограничения для ребенка, маршрут передвижения в качестве сопровождающей няни по городу, ответят на все вопросы, расскажут о каждой кандидатуре. Они предложат на выбор три резюме нянь, которые подходят по возрасту, профессионализму, графику и прочим качествам запроса. Есть возможность видеознакомства с каждой претенденткой.

Что входит в обязанности сопровождающей няни

Няни нужны не только младенцам и дошколятам — услуги сопровождающего требуются детям младшего школьного возраста. Их обычно водят на занятия в школу, кружки, бассейны, секции, к репетиторам. Найм специалиста по сопровождению детей — спасение для семьи с ребенком.

Няня позаботится о том, чтобы собрать подопечного, вовремя доставить и потом забрать, обеспечить его безопасность, проследить за режимом питания. Такие специалисты также контролируют, чтобы ребенок:

не забывал вещи;

успевал на все занятия;

был одет по погоде.

Няни должны быть пунктуальными, дисциплинированными, аккуратными, стрессоустойчивыми. Также обязательны коммуникабельность и внимательность. Кроме прочего сопровождающие должны общаться с ребенком, знакомить его с окружающим миром, объяснять правила поведения на улице, учить переходить дорогу и самостоятельно одеваться, собирать вещи.

Найти такого специалиста поможет Sittme, предлагая обширную базу, гарантируя, что все кандидаты проверяются, их порядочность и ответственность. Есть несколько тарифов с разным набором обязанностей. На все вопросы готовы ответить менеджеры — на сайте имеется номер контактного телефона и электронная почта.