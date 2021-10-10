Ночью в Кирове легковушка протаранила забор на Карла Маркса

В ночь на 10 октября в Кирове произошло ДТП с участием двух легковушек. Фото с места происшествия появились в сообществе «Злой кировчанин».

Авария случилась поздно вечером на перекрестке улиц Карла Маркса и Пролетарской. При неуточненных обстоятельствах на регулируемом перекрестке столкнулись 2 легковых автомобиля. Одна из машин осталась посередине дороги, вторую отбросило в железное ограждение.

Официальной информации о происшествии пока нет. Однако одна из машин сильно повреждена с водительской стороны. На месте ДТП работала реанимация.

Ранее мы писали, что в ДТП на трассе в Кировской области пострадали двое маленьких детей.

Фото: vk.com/zlo43