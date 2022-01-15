Новые автобусы в Кирове, вятский спортсмен на Олимпиаде и расписание ЕГЭ-2022

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю

1. Все районы Кировской области подключились к проекту лекарственного возмещения.

Он расширен по поручению губернатора Игоря Васильева. До января 2022 года воспользоваться лекарственным возмещением могли жители 26 муниципальных образований региона. На сегодняшний день в проекте не участвуют лишь города Киров и Кирово-Чепецк.

Напомним, как всё работает: пациенты, состоящие на диспансерном учёте с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, а также их сочетанием могут получить необходимые лекарственные препараты на льготных условиях.

По выписанному рецепту пациент выбирает лекарственный препарат в государственной аптеке. Это должно быть лекарство из утверждённого региональным минздравом перечня международных непатентованных наименований.

При этом за отечественные препараты человек должен будет заплатить сумму за вычетом 60% от предельной цены завода-изготовителя, а за импортные – 50%. Аптечным организациям за счёт средств областного бюджета компенсируется недополученная от пациентов сумма.

Более 33 тысяч жителей региона воспользовались услугой льготного возмещения в 2021 году.

Игорь Васильев, губернатор Кировской области:

– Опыт Кировской области по лекарственному возмещению получил высокую оценку на уровне Минздрава России, эта практика рекомендована для тиражирования в других регионах страны.

Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области:

— На пилотных территориях на 33% снизилось число вызовов скорой помощи, на 35% снизилась частота госпитализаций, на 24% уменьшилось число умерших.

2. Уроженец Котельничского района Алексей Червоткин примет участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Имя вятского лыжника включено в состав команды, которую для участия в Олимпийских играх утвердил Президиум Федерации лыжных гонок России.

Алексей Червоткин — серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в эстафете и двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в эстафете, чемпион мира 2021 года по бегу на роликовых лыжах, Заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам. В начале 2022 года Алексей Червоткин занял третье место на этапе «Тур де Ски» в гонке на 15 км с общего старта классическим стилем.

Заниматься лыжным спортом спортсмен начинал в посёлке Даровской Кировской области.

Успехов на предстоящей Олимпиаде вятскому спортсмену и всей российской команде победы пожелал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

— Совершенствуя материально-техническую базу, выделяя средства на обучение тренеров, транспорт для перевозки спортсменов, мы повышаем интерес к физической культуре и спорту в регионе. Делаем всё возможное, чтобы воспитывать чемпионов. Желаю Алексею Червоткину и команде достойно выступить на олимпийских играх и привезти победу! — сказал губернатор Кировской области Игорь Васильев.

3. В январе на улицы областного центра вышли 42 новых автобуса ЛиАЗ, закупленных в конце 2021 года.

Автобусы перевозят пассажиров по пяти маршрутам: 2-му, 5-му, 16-му, 46-му и 87-му. Как напоминает пресс-центр правительства региона, всего региональный автопарк пополнится на 117 новых машин. Решение об их закупке (67 автобусов большого класса и 50 малого) было принято региональным правительством совместно с депутатами Законодательного Собрания. Закупка новой техники даёт возможность направить высвободившийся транспорт, например, на обслуживание сезонных «дачных» маршрутов, а также передать в районы области для улучшения качества обслуживания жителей.

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

— Впервые за последние 30 лет мы приняли решение об обновлении парка пассажирского автотранспорта. Мы постоянно будем делать закупки и автобусов, и троллейбусов. Наша задача – вывести пассажирские перевозки на новый уровень для того, чтобы гражданам было удобно, комфортно пользоваться общественным транспортом.

4. Утверждено расписание ЕГЭ-2022.

Министерство образования Кировской области и региональный Центр оценки качества образования напомнили о том, что заявления на сдачу ЕГЭ выпускники текущего учебного года и выпускники предыдущих лет могут подать до 1 февраля 2022 года включительно.

Совместными приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора утверждено следующее расписание единого государственного экзамена на 2022 год:

* досрочный (с 21 марта по 15 апреля),

* основной (с 26 мая по 2 июля),

* дополнительный (с 5 по 20 сентября).

5. В министерстве экономического развития Кировской области рассказали о странах, в которые экспортируются вятские товары.

За девять месяцев прошлого года область торговала со 102 странами. Наиболее активным товарооборот был с Соединёнными Штатами Америки, Бельгией, Мексикой, Финляндией, Ирландией, Беларусью, Перу, Германией, Бразилией и Китаем. Кстати, экспорт со странами дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным временным периодом 2020 года увеличился на 254,63 млн долларов США (+50,8%) и составил 756,17 млн долларов США. При экспорте из Кировской области в страны дальнего зарубежья преобладали следующие товары: удобрения (37,2%), древесина и изделия из неё, древесный уголь (33,1%), продукты неорганической химии (11,5%), чёрные металлы (4,4%).

На снимке: председателю правительства региона Александру Чурину демонстрируют новые автобусы, приобретённые по муниципальному контракту.

Фото Александра Папырина