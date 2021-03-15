НТВ снимет «Физруков» в Кировской области

Съемки проекта для двух федеральных телеканалов пройдут в Оричевском районе. Об этом сообщается в группе газеты «Искра».

— Сегодня телевизионщики работали в Оричевском краеведческом музее, где состоялась съёмка сюжетов для цикла передач «Физруки» телеканалов НТВ и Матч ТВ.

«Физруки» — документальный цикл, посвященный талантливым учителям физкультуры из российских школ. Цель проекта – познакомить россиян с педагогами, которые «воспитывают будущее страны».

Ранее мы писали, что кировчанка стала участницей шоу «Холостяк» на ТНТ. 20-летняя Адель посоревновалась с другими красавицами за внимание Тимати.

Фото: vk.com/club18478103