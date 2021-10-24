О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 18 по 24 октября

1. Новым руководителем Горьковской железной дороги стал Сергей Дорофеевский.

Сергей Александрович был представлен руководителям глав регионов, на территории которых работает ГЖД, в ходе совещания в онлайн-режиме (на снимке). Кировскую область здесь представил председатель правительства Александр Чурин.

– Уверен, вы продолжите начатые вашим предшественником проекты, благодаря чему наш регион и Горьковская железная дорога и дальше будут оставаться надёжными деловыми партнёрами, – подчеркнул Александр Анатольевич. – Нам всегда удавалось найти решения по оказанию качественных услуг гражданам, которые передвигаются железнодорожным транспортом, и предприятиям, использующим перевозку грузов по магистрали.

Новому руководителю Горьковской железной дороги 50 лет. Он выпускник Петербургского госуниверситета путей сообщения. Прошёл трудовой путь от дежурного станции до первого заместителя начальника Октябрьской железной дороги.

В ходе совещания Сергей Дорофеевский заверил, что сделает всё возможное, чтобы достичь целей, которые сейчас ставятся перед ГЖД. В том числе и в реализации новой стратегии развития транспортной системы страны.

2. Темпы переписи населения в Кировской области опережают общероссийские.

Участие в переписи приняли уже 8,8% кировчан. 7,4% из них сделали это при помощи портала государственных услуг, сообщила министр экономического развития Наталья Кряжева.

– Процесс занимает буквально несколько минут, – отметила глава ведомства. – Всё просто и не требует никаких документов. По окончании переписи также на Госуслуги приходит специальный код. Его можно распечатать или сохранить на телефон, чтобы предъявить переписчику во время поквартирного обхода. Это сведёт оффлайн-общение к минимуму, что позволит избежать роста заболеваемости. Призываем кировчан побеспокоиться не только о себе, но и о пожилых родственниках, помогите им пройти перепись online.

Отметим, что заполнить электронные переписные листы можно по 8 ноября включительно. Обход жилых помещений переписчиками начался 18 октября и продлится по 14 ноября.

2 400 переписчиков работают на территории Кировской области.

1 млн 250 тысяч человек в регионе должны ответить на вопросы переписи.

3. В Вятских Полянах начал работу второй в Кировской области школьный «IT-куб».

Первый появился в прошлом году в Белой Холунице. Он был открыт в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Вятскополянский «IT-куб» работает на базе Вятского многопрофильного лицея в городе.

– Открытие центра цифрового образования – значимое событие для учеников и родителей, педагогов города, – отметила министр образования региона Ольга Рысева. – Обучающиеся Вятскополянского района смогут не только расширять свои возможности и таланты с помощью современного пространства, но и найти для себя новые занятия, которые могут повлиять на дальнейший выбор профессии.

У ребят от 7 до 18 лет теперь появилась возможность заниматься по нескольким направлениям: программировать роботов, создавать мобильные разработки, заниматься системным администрированием, изучать основы алгоритмики и логики, вести 3d-моделирование.

4. Дмитрий Курдюмов вошёл в состав федеральной рабочей группы по вопросам капитального ремонта и строительства школ.

Приказ подписало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Рабочая группа будет являться коллегиальным совещательным органом, её возглавил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Николаевич Ломакин. В состав участников комиссии Дмитрий Курдюмов вошёл по поручению губернатора Игоря Васильева.

Как напомнил Дмитрий Александрович, школы Кировской области готовятся стать участниками большой программы капитальных ремонтов. В предварительную заявку включены 15 объектов, в настоящее время продолжается работа по подготовке проектно-сметной документации. Ещё одно важное направление, вопросами которого займётся рабочая группа, – строительство образовательных организаций. В ближайшие 3 года в Кирове будет построено 12 школ, ещё одна – в городе Нолинске.

5. Кировский краеведческий музей присоединился к культурному проекту «Пушкинская карта».

С его помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, первыми выставками, подготовленными сотрудниками краеведческого музея, на которые можно будет купить билеты по «карте», станут «Такие разные куклы» (0+) в МВЦ «Диорама» и «Русский лубок. От великого до смешного» (0+) в главном здании на ул. Спасской, 6. Впоследствии оплатить картой можно будет также билеты на постоянные экспозиции в этих двух зданиях и другие сменные выставки.

Добавим, что ранее в Кировской области к проекту «Пушкинская карта» подключены такие ведущие учреждения культуры, как Кировский областной драматический театр, Театр на Спасской, Вятская филармония, Кировский театр кукол, музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики.