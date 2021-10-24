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О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 18 по 24 октября

Михаил Федоров Выбор редакции, Главное, Общество

1. Новым руководителем Горьковской железной дороги стал Сергей Дорофеевский.

Сергей Александрович был представлен руководителям глав регионов, на территории которых работает ГЖД, в ходе совещания в онлайн-режиме (на снимке). Кировскую область здесь представил председатель правительства Александр Чурин.

– Уверен, вы продолжите начатые вашим предшественником проекты, благодаря чему наш регион и Горьковская железная дорога и дальше будут оставаться надёжными деловыми партнёрами, – подчеркнул Александр Анатольевич. – Нам всегда удавалось найти решения по оказанию качественных услуг гражданам, которые передвигаются железнодорожным транспортом, и предприятиям, использующим перевозку грузов по магистрали.

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю с 18 по 24 октября

Новому руководителю Горьковской железной дороги 50 лет. Он выпускник Петербургского госуниверситета путей сообщения. Прошёл трудовой путь от дежурного станции до первого заместителя начальника Октябрьской железной дороги.

В ходе совещания Сергей Дорофеевский заверил, что сделает всё возможное, чтобы достичь целей, которые сейчас ставятся перед ГЖД. В том числе и в реализации новой стратегии развития транспортной системы страны.

2. Темпы переписи населения в Кировской области опережают общероссийские.

Участие в переписи приняли уже 8,8% кировчан. 7,4% из них сделали это при помощи портала государственных услуг, сообщила министр экономического развития Наталья Кряжева.

– Процесс занимает буквально несколько минут, – отметила глава ведомства. – Всё просто и не требует никаких документов. По окончании переписи также на Госуслуги приходит специальный код. Его можно распечатать или сохранить на телефон, чтобы предъявить переписчику во время поквартирного обхода. Это сведёт оффлайн-общение к минимуму, что позволит избежать роста заболеваемости. Призываем кировчан побеспокоиться не только о себе, но и о пожилых родственниках, помогите им пройти перепись online.

Отметим, что заполнить электронные переписные листы можно по 8 ноября включительно. Обход жилых помещений переписчиками начался 18 октября и продлится по 14 ноября.

2 400 переписчиков работают на территории Кировской области.
1 млн 250 тысяч человек в регионе должны ответить на вопросы переписи.

3. В Вятских Полянах начал работу второй в Кировской области школьный «IT-куб».

Первый появился в прошлом году в Белой Холунице. Он был открыт в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Вятскополянский «IT-куб» работает на базе Вятского многопрофильного лицея в городе.

– Открытие центра цифрового образования – значимое событие для учеников и родителей, педагогов города, – отметила министр образования региона Ольга Рысева. – Обучающиеся Вятскополянского района смогут не только расширять свои возможности и таланты с помощью современного пространства, но и найти для себя новые занятия, которые могут повлиять на дальнейший выбор профессии.

У ребят от 7 до 18 лет теперь появилась возможность заниматься по нескольким направлениям: программировать роботов, создавать мобильные разработки, заниматься системным администрированием, изучать основы алгоритмики и логики, вести 3d-моделирование.

4. Дмитрий Курдюмов вошёл в состав федеральной рабочей группы по вопросам капитального ремонта и строительства школ.

Приказ подписало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Рабочая группа будет являться коллегиальным совещательным органом, её возглавил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Николаевич Ломакин. В состав участников комиссии Дмитрий Курдюмов вошёл по поручению губернатора Игоря Васильева.

Как напомнил Дмитрий Александрович, школы Кировской области готовятся стать участниками большой программы капитальных ремонтов. В предварительную заявку включены 15 объектов, в настоящее время продолжается работа по подготовке проектно-сметной документации. Ещё одно важное направление, вопросами которого займётся рабочая группа, – строительство образовательных организаций. В ближайшие 3 года в Кирове будет построено 12 школ, ещё одна – в городе Нолинске.

5. Кировский краеведческий музей присоединился к культурному проекту «Пушкинская карта».

С его помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт.

Как сообщили в региональном министерстве культуры, первыми выставками, подготовленными сотрудниками краеведческого музея, на которые можно будет купить билеты по «карте», станут «Такие разные куклы» (0+) в МВЦ «Диорама» и «Русский лубок. От великого до смешного» (0+) в главном здании на ул. Спасской, 6. Впоследствии оплатить картой можно будет также билеты на постоянные экспозиции в этих двух зданиях и другие сменные выставки.

Добавим, что ранее в Кировской области к проекту «Пушкинская карта» подключены такие ведущие учреждения культуры, как Кировский областной драматический театр, Театр на Спасской, Вятская филармония, Кировский театр кукол, музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики.

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Михаил Федоров