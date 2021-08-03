3 августа. О чём писала газета «Кировская правда» в этот день…

…в 1951 году

О том, как по ночам убирали урожай

Газета публиковала информацию о ходе уборочной кампании. «Льнотеберильщик Чербаков убрал за день 11 гектаров льна», – сообщали из Свечи. Работник колхоза перевыполнил установленную норму в два раза – по плану он должен был убрать 5 гектаров.

Перевыполнялись планы и в Фалёнках. «Машиновожатый тов. Четвертных убирает по 7,2 гектара ржи в день при норме в 4,5 гектара, – писала «КП». – А вязальщицы Перевозчикова и Растегова ежедневно связывают по 1020 снопов каждая, вместо 600 снопов по норме».

В лебяжском колхозе имени Ленина, тем временем, была закончена уборка ржи. Этого удалось добиться благодаря мобилизации всех сил, отмечала «КП»». «В три-четыре часа утра во всех бригадах начинался рабочий день. Только с темнотой люди уходили с поля. На уборку богатого урожая вышли все без исключения работники артели, в том числе представители животноводства и пожилые колхозники», – сообщала «Кировская правда».

…в 1961 году

О фотоаппаратах, подешевевших на 3 рубля

«Цены снижены», – сообщала «Кировская правда». «Эта новость особенно приятна фотолюбителям, – уточняла газета. – С 1 августа этого года снижены цены на фотоаппараты, фотообъективы, фото– и киноплёнки, фотопластинки и фотобумагу. Фотоаппараты «Смена» стали теперь дешевле на 3 рубля, «Зенит-С» и «Друг» – на 20 рублей, «Старт» – на 40 рублей. Цены на фотообъективы марки «Юпитер» снижаются на 5-12 рублей. Фотопластинки, фотоплёнка и фотобумага стали дешевле в среднем на 25 процентов».

…в 1961 году

О мебели в кировских магазинах

Газета критиковала продукцию, представленную в мебельных магазинах города. «Вятские мастера сто лет назад делали из дерева часы, а сейчас на мебельных фабриках, оснащённых современной техникой, не могут загнуть деревянный прут, чтобы изготовить гнутый стул, – отмечала газета. – Выпускаемые у нас стулья на клею больше годятся на дрова, чем в квартиры».

«Чрезмерно высока у нас стоимость шкафов, столов и диванов, – продолжала газета. – Понятно, что для снижения стоимости продукции необходимо резко удешевить её себестоимость. А это невозможно сделать без проведения на фабриках коренных изменений. В настоящее время все мебельные фабрики ещё не могут выйти из чрева кустарщины. Их техническая база слаба. Не хватает производственных помещений, мало современного оборудования. Иначе говоря, нашим мебельным предприятиям пока не хватает силёнок… Но жители нашей области хотят иметь добротную, красивую и практичную мебель. Это вполне законное желание. Надо, чтобы оно для работников совнархоза прозвучало вполне законным и категоричным требованием – довольно делать мебель дедовскими методами на прабабушкин вкус!»

…в 1991 году

О неотоваренных талонах на мясо

В рубрике «Вопрос – ответ» газета отвечала на вопрос от жителей областного центра: «Как быть тем, кто в июле не успел отоварить талон №7 на 1 кг мяса?»

«Этот талон, как проинформировали нас в отделе торговли горисполкома, не пропадёт, он действителен в августе и сентябре, – отвечала «КП». – Кроме того, на августовский талон №7 можно купить 1 кг мяса птицы или пельменей, котлет, суповых наборов, на талон №6 – сто граммов кондитерских изделий, на талон № 5 – 1 кг муки, крупы или макаронных изделий. На колбасные изделия, масло животное, яйца, сахар сохраняются старые нормы. Чтобы отоварить талоны на вино-водочные изделия, надо будет предъявить паспорт. В одни руки будут продавать не более двух бутылок. Норма отпуска табачных изделий – 3 пачки».