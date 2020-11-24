…в 1950 году

О том, как город Киров менял свой облик

Газета рассказывала о переменах в облике областного центра. «Взгляните на северную часть города. Там, где три года назад было поле, раскинулись улицы им. Менжинского и Луганская. В западной части в это время выросли улицы Радищева, Пестеля, в южной части – Тимирязева, в восточной части – имени Бородина, Мусоргского, Качалова и Фабричная, в посёлке им. Коминтерна – улица Энгельса, – сообщала газета. – Меняют облик и старые улицы. Они покрываются камнем и асфальтом. Полностью покрыта асфальтом улица Карла Маркса. Меняет свой облик улица Ленина. Скоро на всём протяжении она станет широкой, красивой, благоустроенной. Меняет облик и Театральная площадь. Здесь проведены большие земляные работы. Уже полностью закончено ограждение, высажено более ста крупных лип, плодово-ягодных и фруктовых деревьев, акаций».

Как отмечала «Кировская правда», на улицах города Кирова также стало больше света. «Три года назад протяжённость освещённых улиц составляла 5 километров, теперь 100 километров улиц имеют электронное освещение. За это время вновь установлено 1437 электроточек… В ближайшие годы город Киров ещё больше изменит своё лицо. Вырастут новые красивые здания. Будут благоустроены многие улицы, появятся новые кварталы».

…в 1960 году

О том, как кировские студенты изучали иностранные языки

«Звучит иностранная речь» — в заметке под таким заголовком газета рассказывала о новых технических устройствах, появившихся в арсенале факультета иностранных языков Кировского государственного педуниверситета.

«А сейчас послушаем магнитофонную запись иностранной речи», – объявляет преподаватель. Потом снимает трубку телефона и отдаём распоряжение. И вот в аудитории из репродуктора звучит чистейшая иностранная речь – отрывок из произведения зарубежного писателя, – рассказывала «Кировская правда». – Такое стало возможно благодаря новой звукозаписывающей аппаратуре, появившейся в институте в этом году. Сейчас все учебные кабинеты телефонизированы, связаны со специальным кабинетом звукозаписи. Там и установлен магнитофон, есть набор лент и грампластинок с текстами на английском, немецком и французском языках. Кроме того, в кабинете звукозаписи оборудованы специальные кабины. В каждой из них – магнитофон. Студент может записать на ленту и прослушать свою речь. Отрабатывать произношение можно по вечерам, после окончания занятий. Теперь на факультете существенно повысилось качество обучения иностранной разговорной речи».

…в 1970 году

О выполнении плана пятилетки

Первая полоса «КП» сообщала о досрочном завершении регионом пятилетнего плана по общему объёму производства коллективами промышленных предприятий региона. «Выпуск продукции увеличился в 1,5 раза. До конца 1970 года сверх заданий пятилетки будет произведено большое количество проката чёрных металлов, автомобильных покрышек, измерительных приборов, мотороллеров, мебели, меховых изделий, хлопчатобумажных тканей, кожаных изделий, – писала газета. – В годы пятилетки введены в строй новые предприятия, производства. Среди них – комплекс по производству минеральных удобрений на Верхнекамском фосфоритном руднике. Труженики сельского хозяйства области по сравнению с предыдущей пятилеткой увеличили производство зерна на 33 процента, мяса – на 22, молока – на 20 процентов. Достигнут рост поголовья скота и его продуктивности».