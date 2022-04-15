ОБСЕ множит фейки

В докладе организации сделаны «правильные» для Запада выводы

Специальная группа докладчиков ОБСЕ (организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) опубликовала 108-страничный предварительный отчет о событиях на Украине в период с 24 февраля по первое апреля. В нем содержится расследование предполагаемых «военных преступлений» различного характера, совершенных на территории Украины в рамках проведения Россией специальной военной операции.

Миссия приходит к выводу, что нарушения Международного гуманитарного права совершались как с украинской, так и с российской сторон. Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, гораздо более значительны по своему характеру и масштабу, отмечается в документе. Неудивительно, что был сделан такой вывод, ведь в докладе приводится немало случаев, когда ОБСЕ поверила украинским фейкам, которые уже разоблачались российской стороной.

Опасные «коридоры» Украины

Из документов ОБСЕ: «И Россия, и Украина иногда соглашались на такие (гуманитарные) коридоры, а иногда отказывались от их создания.

Во многих случаях, даже когда соглашение существовало, гуманитарные конвои подвергались нападениям или были вынуждены покинуть коридор в результате актов насилия по соображениям безопасности. Россия утверждает, что такие нападения часто исходили от украинских или неизвестных неконтролируемых сил.

Миссия считает маловероятным, что Украина препятствует оказанию гуманитарной помощи собственному населению…»

Действительно, сложно поверить в то, что ВСУ обстреливали собственных граждан. Но увы, военные Украины, а особенно бойцы нацбатов прикрывались гражданскими как живым щитом, а иногда просто мстили тем украинцам, которые бежали на территорию России. Есть рассказы жителей Мариуполя, которые говорили о срыве эвакуации мирного населения и цитировали сообщения о препятствовании со стороны националистической группировки «Азов» выезду граждан в сторону ДНР, ЛНР и России.

Казни и пытки

Из документов ОБСЕ: «После формального завершения расследования Миссия получила утверждения о большом количестве казней гражданских лиц во время российской оккупации сел вблизи Киева, в частности Бучи, и при выводе российских войск. Имеются фотографии и видеозаписи гражданских лиц, убитых со связанными руками на улицах, а также сообщения о массовом захоронении…»

Необходимо отметить, что Миссия указывает на невозможность подтверждения данных утверждений.

Удивительно, но после многочисленных фото и видеосвидетельств пыток российских солдат и гражданского населения со стороны украинцев, ОБСЕ обвиняет в них Россию.

Сыграла свою роль и кровавая провокация в Буче, Россия со своей стороны доказала, что жителей Бучи погибли из-за артобстрелов ВСУ и беспорядочной стрельбы ВСУ и азовцев при входе в город, что подтверждается видеозаписью, где представитель теробороны получает разрешение на стрельбу по людям от националиста Сергея Боцмана Коротких.

Грабители в синих повязках

Из документов ОБСЕ: «На нескольких видео, размещенных в социальных сетях, показано, как российские военнослужащие грабят продуктовые магазины, супермаркеты, автозаправочные станции и даже банки. Также утверждается, что российские вооруженные силы присваивают частную собственность… Поэтому поведение российских солдат, о котором сообщается, равносильно мародерству, что является и военным преступлением».

Россия неоднократно опровергала подобные видео. Например установлено, что разграблением квартир в Ирпене занимались не российские, а украинские военнослужащие, о чем говорит наличие на их форме темно-синей изоленты (в то время как ВС РФ используют белую), а также наличие у запечатленных на видео мужчин бороды, что запрещено восьмой главой воинского устава ВС РФ.

Отмотать «кассету»

Из документов ОБСЕ: «Во многих случаях (Миссия получила анализ 134 подобных инцидентов), в ходе конфликта на Украине применялись кассетные боеприпасы. Это также было задокументировано Мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине, которая также ссылается на сообщения России и ее доверенных лиц о том, что Украина также использовала такие боеприпасы».

Необходимо отметить, что ОБСЕ не приводит в докладе конкретных примеров использования Россией кассетных боеприпасов.

Несколько раз опровергалась информация о применении Россией кассетных боеприпасов, например в Красногоровке или в Харькове. Кроме того, во лжи уличили Bellingcat в статьях о применении СЗО «Ураган» и «Смерч» с кассетными боеприпасами.

Провокации в Мариуполе

Из документов ОБСЕ: «Миссия приходит к выводу, что госпиталь был разрушен в результате российской атаки… Исходя из объяснений российской стороны, нападение должно было быть преднамеренным. Не было сделано никакого эффективного предупреждения и не был установлен временной лимит. Поэтому это нападение представляет собой военное преступление»

Провокация в мариупольском больничном комплексе была разоблачена одной из главных героинь — Марианной Вышемирской. Она рассказала, что ни она, ни другие роженицы не слышали звуков самолетов. Кроме того, девушка говорила, что военные украинской армии разогнали врачей по домам, а рожениц переместили в другой корпус. ОБСЕ не приняла ее показания в расчет, а кадры с военнослужащим на крыше здания сочла «неправдоподобными».