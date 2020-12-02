Около 3 миллиардов рублей будет направлено на реализацию дорожного нацпроекта в 2021 году

Об этом сказал 2 декабря во время пресс-конференции председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

— Были изменены подходы к заключению контрактов: они проводятся в максимально ранние сроки. Строительный сезон в Кировской области непродолжительный и в последние годы вносил существенные коррективы в ход работ. Для обеспечения своевременного и эффективного расходования средств закупочные процедуры в 2020 году были завершены к 1 апреля. Этому предшествовала подготовительная работа в 2018 – 2019 годах. Согласно поручению губернатора Игоря Васильева, в 2020 году стоит задача – заключить контракты на выполнение работ на 2021 и последующие годы до 25 декабря, — сказал Александр Чурин.

Планируется, что в следующем году планируется отремонтировать более 170 километров дорог. 42 километра в Кировской городской агломерации и 130 километров автодорог – региональной сети. Будет проведен ремонт Студенческого проезда, улицы Суриковой, Солнечной, также приведут в нормативное состояние разрушенные участки на дорогах Киров – Стрижи – Оричи, Котельнич – Даровской, Южного обхода в городе Кирове и другие. Общий объём финансирования составит 2,8 млрд рублей.

Также, по словам председателя правительства Кировской области, прорабатываются вопросы расширения существующих улиц и применение новых технологий при ремонте дорог.

— Мы ставим перед собой задачу не просто ремонтировать дороги, но и реконструировать трассы. Мы видим большую загруженность в районе Зонального института, Солнечного берега. Сейчас смотрим, как отремонтировать параллельные улицы, рассматриваем варианты расширения перекрестка улиц Ленина и Тимирязева, — отметил Александр Чурин. — В этом году мы использовали новое асфальтобетонное покрытие – ЩМА-16. Посмотрим, как материал поведет себя в осенне-зимний период, как будет реагировать на реагенты. Судя по опыту соседних регионов, покрытие должно показать свою высокую эффективность. Также изучаем и новые технологии обустройства дорог с использованием цемента, новых видов материалов. Как только увидим их эффективность, обязательно расскажем, что и где планируем применить.

В планах у областного правительства отремонтировать пять мостов на региональной сети. Это мост через реку Березовка в Советском районе, через реку Туречка в Уржумском районе, реку Озерница в Слободском районе, через реку Черная Лобань в Богородском районе и через р. Кизерька в Уржумском районе. Ремонт мостовых сооружений будет вестись в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы».

Также планируется, что в 2021 году в Кировскую область поступит около 200 экологичных автобусов.