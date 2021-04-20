Олег Чичибабин: в Кирове не проверяли чадящие пазики

В Первомайском районном суде продолжается процесс в отношении бывшего начальника отдела транспорта горадминистрации Олега Чичибабина.

Обвинитель зачитал письменные показания Чичибабина о том, что в Кирове не проводились проверки чадящих автобусов. Об этом пишут «Бизнес Новости».

В 2014-2018 годах жители Кирова нередко жаловались на запах гари и дым от автобусов. Недовольных призывали жаловаться в отдел транспорта, который возглавлял Чичибабин.

Подчиненные экс-главы транспортного отдела писали отписки, в которых говорилось, что перевозчиков проверили и наказали за нарушение нормативов по выхлопным газам. Однако по факту никаких проверок по данным жалобам не проводилось по личному распоряжению экс-мэра Кирова Владимира Быкова.

К слову, один из эпизодов его дела связан с закупкой некачественного топлива для городского транспорта.