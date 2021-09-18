Ольга Бакина: «Это выбор будущего своей страны»

Заслуженный работник культуры Кировской области, директор Вятского колледжа культуры Ольга Бакина приняла участие в выборах-2021.

— Почему человек должен участвовать в выборах? Потому что выборы – это выбор будущего своей страны. Такого будущего, каким каждый человек его понимает и представляет. Для русского человека крайне важно чувство справедливости, возможность принимать справедливое решение, думать и жить по справедливости… Поэтому и необходимо участвовать в выборах, чтобы понимать, что ты высказал свое мнение, свою точку зрения. Подал свой голос. Что совесть твоя чиста. Что ты сделал все, что мог для будущего своей страны, — рассказала «КП» Ольга Владимировна.