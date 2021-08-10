Опубликована программа Дня физкультурника в Кирове

14 августа в Кирове пройдет День физкультурника. В честь праздника на разных площадках города пройдут спортивные и развлекательные мероприятия. Принять участие в них смогут все кировчане.

Программа Дня физкультурника 14 августа в Кирове

9.00, площадка у Дома дружбы народов – мастер-класс по настольному теннису и ушу.

9.00, трамплин, Подгорная, 15 — Турнир по волейболу. Показательные выступления по разным видам спорта.

9.00, стадион «Машиностроитель», Октябрьский проспект, д. 95Б – спортивная зарядка «Выбирай движение. Выбирай развитие». Турнир МБУ СШ № 2 по пляжному волейболу посвящённый Дню физкультурника.

9.30, сквер Дружба, Щорса, д. 39 – зарядка с чемпионом. Показательные выступления по разным видам спорта.

10.00, микрорайон Озерки – волейбольный турнир.

10.00-16.00, парк имени Кирова – фестиваль ГТО. Принять участие в сдаче нормативов смогут кировчане в возрасте от 6 лет. Заявки принимаются до 13 августа по номеру 54-43-84.

10.00, спортшкола «Дымка» — игры первенства Кировской области по хоккею, посвящённые Дню физкультурника.

10.00, Александровский сад – фитнес-шоу и показательные тренировки по гиревому спорту, боксу, гимнастике и фехтованию.

10.00-12.00, ул. 60 лет Комсомола, д.4 – мастер-класс по спортивному ориентированию.

10.30, Кочуровский парк – зарядка с воспитанниками отделения спортивной акробатики и программа от клубов по месту жительства «Перекресток». Спортивная программа «ЛегкоотЛето».

11.00, Спортивный комплекс «Локомотив», мкр. Лянгасово – спортивная программа «ЛегкоотЛето».

11.00, «Динамо», Московская, 1в — турнир по мини-футболу на призы председателя КРО «Динамо». Показательные выступления мотоклуба. Турнир по пляжному самбо.

16.00, стадион «Динамо» — финал Кубка Кировской области по футболу.

Фото: a-bayshikhin.livejournal.co