Опубликовано расписание работы медучреждений в Кирове в майские праздники

Как рассказали в кировском минздраве, в период с 4 по 7 мая медицинские учреждения в Кирове будут работать в штатном режиме.

Cлужба скорой медицинской помощи и санитарной авиации будут работать круглосуточно, как и всегда.

При травмах в экстренных случаях пациентам окажут помощь в поликлинике КОГКБУЗ «Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии» на ул. Менделеева, д.17.

При экстренных и неотложных случаях взрослые и дети с заболеваниями глаз могут круглосуточно обратиться в Кировскую клиническую офтальмологическую больницу на Октябрьском проспекте, 10а.

При травмах и внезапных заболеваниях глаза неотложная помощь детям будет оказана круглосуточно в приемном покое КОГБУЗ «Кировская областная детская клиническая больница» на ул. Менделеева, 16.

За экстренной стоматологической помощью можно круглосуточно обращаться в поликлинику Кировского клинического стоматологического центра на ул. Карла Либкнехта, 92.

Для удаления клещей следует обращаться:

в поликлинику Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии» (ул. Менделеева, д.17)

а также в приемные отделения стационаров

городской больницы № 2 (ул. Гагарина, 2),

городской больницы № 5 (ул. Семашко, 1),

городской больницы № 9 (ул. Дерендяева, 97),

больницы скорой медицинской помощи (ул. Свердлова, 4)

в поликлинику Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии» (ул. Менделеева, д.17) а также в приемные отделения стационаров городской больницы № 2 (ул. Гагарина, 2), городской больницы № 5 (ул. Семашко, 1), городской больницы № 9 (ул. Дерендяева, 97), больницы скорой медицинской помощи (ул. Свердлова, 4) За оказанием специализированной наркологической помощи в вечернее и ночное время граждане могут обратиться в приемный покой на пр. Студенческом, д. 7.

Ранее мы писали, что в Киров прибыла первая партия вакцины «ЭпиВакКорона».