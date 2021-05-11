Опубликовано расписание Великорецкого крестного хода – 2021

Вятская епархия выложила на своем сайте расписание Великорецкого крестного хода. В 2021 году он традиционно пройдет с 3 по 8 июня в привычном для паломников формате.

Участники крестного хода выйдут из Кирова в 10 часов 3 июня. 6 июня состоится Божественная литургия на реке Великой, а на следующий день паломники выдвинутся в обратный путь. 8 июня участники хода вернутся в Киров.

Великорецкий крестный ход пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. Полевые кухни с раздачей еды и большие палатки для ночлега будут запрещены. Паломников также предупреждают, что расписание крестного хода может измениться.

Расписание Великорецкого крестного хода – 2021

3 июня, четверг

7.00 — Божественная литургия на соборной площади Свято-Успенского Трифонова монастыря в Кирове.

9.00 — Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря в Кирове.

10-00 — начало Крестного хода из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря в Кирове.

11.30 — встреча Крестного хода в Троицкой церкви в Кирове.

14.00 — выход Крестного хода из Троицкой церкви в Кирове.

18.30 — встреча Крестного хода в с. Бобино. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.

4 июня, пятница

3.00 — выход паломников из с. Бобино.

10.00 — встреча участников хода в с. Загарье. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.

12.00 — выход из с. Загарье.

20.00 — встреча паломников в с. Монастырском. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.

5 июня, суббота

3.00 — выход из с. Монастырского.

9.00 — прибытие хода в с. Горохово. Божественная Литургия.

12.00 — выход из с. Горохово.

16-30 – 17.00 — отправление автобусов от Свято-Серафимовского собора г. Кирова в с. Великорецкое.

18.00 — встреча участников хода в Великорецком подворье. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.

18.30 — Всенощное бдение на берегу реки Великой. Исповедь.

18.30 — Всенощное бдение на площадке перед Никольским храмом. Исповедь.

19.00; 20.00; 21.00 — отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров (по мере наполняемости автобусов).

6 июня, воскресенье

3.00 — ранняя Божественная литургия на площадке перед Никольским храмом. Исповедь.

6.00 — средняя Божественная литургия на берегу реки Великой. Исповедь

6.00 до 8.00 — отправление автобусов с паломниками от Свято-Серафимовского собора г. Кирова в с. Великорецкое.

10.00 — поздняя Божественная литургия на берегу реки Великой. Исповедь.

13.00 — крестный ход на источник. Освящение воды на источнике и на реке Великой.

14.00 — перенесение иконы от берега реки Великой на площадку перед Никольским храмом.

14.00 – 18.00 — молебны с акафистом перед Великорецким образом святителя Николая Чудотворца в Никольском храме.

9.00 – 19.00 — отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в г. Киров (по мере наполняемости автобусов).

7 июня, понедельник

01.00 — молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу в Никольском храме Великорецкого Подворья.

02.00 — выход из с. Великорецкого.

14.00 — встреча в с. Медяны. Канон Великорецкой иконе святителя Николая.

16.00 — выход из с. Медяны.

18.00 — встреча хода в пос. Мурыгино.

8 июня, вторник

3.00 — выход из пос. Мурыгино.

4.00 — встреча паломников в пос. Гирсово. Молебен Святителю Николаю.

5.00 — выход участников крестного хода из пос. Гирсово.

13.00 — встреча паломников в храме иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (г. Киров, Луганская, 5а). Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, водосвятие.

14.30 — выход крестного хода.

16.30 — встреча паломников в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова мужского монастыря г. Кирова. Молебен с акафистом святителю Николаю.

18.00 — окончание крестного хода.

Напомним, что в прошлом году митрополит Вятский и Слободской Марк попросил паломников отказаться от участия в крестном ходе из-за непростой эпидемиологической ситуации.