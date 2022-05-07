Отопительный сезон в Кирово-Чепецке закончится 13 мая

Отопление в социальных объектах и домах жителей Кирово-Чепецка отключат 13 мая. Об этом сообщили в горадминистрации.

Дата была определена с учетом прогнозов о среднесуточной температуре воздуха на ближайшие дни. Напомним, что для отключения отопления она должна быть не менее +8 градусов в течение 5 дней. В случае очередного похолодания сроки могут быть скорректированы.

В Кирове последним днем отопительного сезона станет 11 мая. На эту дату назначены температурные испытания теплосетей. После этого отопление в домах кировчан отключат.