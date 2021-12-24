Перед Новым годом в Кирове отключат 2 светофора

В Кирове на 2 дня отключат 2 светофора. Об этом сообщили в горадминистрации.

Причиной отключения станут плановые работы, которые проводит АО «Горэлектросеть». 27 декабря с 8 до 12 часов не будет работать светофор на привокзальной площади. А 29 декабря с 8 до 12 часов отключат светофор у дома №22 на улице Романа Ердякова.

Водителей и пешеходов просят быть максимально внимательными при передвижении по указанным участкам. Автомобилистам напоминают: при неработающем светофоре следует руководствоваться знаками приоритета.

Ранее мы писали, что в Кирове отремонтировали 6 светофоров на загруженных перекрестках.