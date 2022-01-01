Первым ребенком, родившимся в 2022 году в Кирове, стал мальчик

Сегодня в областном центре родились 2 младенца – мальчик и девочка.

Роды прошли в Кировском областном клиническом перинатальном центре. Первым новорожденным нового года стал мальчик. Он появился на свет в 09:05 весом 4160 гр., 56 см. Он стал вторым ребенком в семье.

За минувший год в Кировском областном перинатальном центре появились на свет 7406 малышей, среди которых 3612 девочек и 3794 мальчика.

В новогоднюю ночь экстренные медицинские службы города работали в штатном режиме, отметили в региональном правительстве.