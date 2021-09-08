По Кировской области проехалась свадебная фура

Бракосочетание с необычным антуражем придумал жених.

В посёлке Даровской состоялась свадьба Максима и Натальи Синцовых, о которой местные жители будут помнить долго. В качестве транспорта для жениха и невесты была приготовлена фура.

Большегруз украсили искусственными цветами, яркими лентами. Фотографы снимали счастливую пару рядом с машиной. С транспортом фотографировались и гости.

Как рассказали в министерстве юстиции Кировской области, такой антураж придумал жених Максим.

— Моя мечта — свадьба на фуре!, — уже давно решил молодой человек и воплотил задумку в жизнь.

Фото: vk.com/public203341989