По просьбам жителей в Кирове и в Опарино отремонтировали тротуары

За неделю с 12 по 18 апреля в систему «Инцидент менеджмент» поступило 338 сообщений от жителей города и области. В первой пятерке тем, больше всего волнующих кировчан, оказались благоустройство (122 сообщения), дороги (71), ЖКХ (70), здравоохранение (31) и социальное обслуживание (21).

Среди главных вопросов – перетопы в многоквартирных домах, содержание и уборка придомовых территорий, а также ремонт дорог и пешеходных зон.

Так, жители Опаринского района пожаловались на разбитый участок дороги «Речной – Северный». 16 апреля на место выехала обслуживающая организация, и на дороге были заменены плиты.

Жители Первомайского района Кирова пожаловались в соцсетях на отсутствие тротуара на улице Рейдовой. Информация была передана в администрацию города, и в тот же день на проблемной участке побывала проверка. Жителям разъяснили ситуацию. На участке проводился ремонт тротуара. Старые тротуары были заменены на новые.

Напомним, что отправить свои вопросы в правительство Кировской области может любой желающий. Для этого необходимо описать свою проблему «ВКонтакте», либо написать о ней в комментариях под любым постом, в сообщениях правительства Кировской области или главы региона Игоря Васильева.