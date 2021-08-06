Почему нервничает ОБСЕ?

С чем связан отказ международной организации направить своих наблюдателей на выборы в Россию.

ОБСЕ нервно отреагировала на просьбу России сократить число своих наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму. ОБСЕ хотела направить в Россию 500 человек. Однако в связи с пандемией количество мест для международных наблюдателей ограничено до 300.

В ответ на это ОБСЕ вовсе отказалась направлять своих представителей в Россию. При том что, например, на выборах президента США от ОБСЕ было всего 25 человек, а система наблюдения за выборами, которая действует в России, беспрецедентна по своим масштабам.

Так, в Общественной палате Российской Федерации отмечают: ОБСЕ потому и решила отказаться от направления своих наблюдателей, что понимает — каких-то массовых проблем выявить не удастся, процесс общественного контроля в России выстроен на высочайшем уровне. Тогда как, предполагают эксперты, задача стояла именно такая – высветить системные проблемы в российском избирательном процессе.

Эксперты не исключают, что и завышенное число представителей от ОБСЕ было заявлено намеренно, с целью создания формального повода для отказа от участия в наблюдении.

На самом деле от присутствия или отсутствия наблюдателей от ОБСЕ результаты голосования не изменятся. Как обратили внимание в комитете Совета Федерации по международным делам, ни в одной стране мира выборы не проходят настолько же открыто, как в России. И нигде система наблюдения не предусматривает целый комплекс направлений: работа общественных штабов наблюдения за выборами, личное присутствие на участках наблюдателей, фотофиксация, видеофиксация всех процессов.

Напомним, что только камерами видеонаблюдения (их более 100 тысяч) в России будет охвачено свыше 50 тысяч избирательных участков.

В Кировской области за голосованием будут следить 669 камер. Под их прицелы попадут места, где идет работа со списками избирателей, где выдаются бюллетени, а также где установлены комплексы обработки бюллетеней (КОИБ), стационарные урны и переносные ящики для голосования, сейфы для хранения избирательной документации.

— В других странах такого масштабного видеонаблюдения не проводилось и не проводится. Это очень серьезный элемент контроля за избирательной кампанией — все прозрачно, и партия, и кандидаты по всей России будут иметь круглосуточный доступ к видеоматериалам, — подчеркивает заместитель председателя кировского Общественного штаба наблюдения за выборами Насими Назаров. – Общественный штаб уже начал свою работу, у нас обучено 2 700 наблюдателей. И если мы будем выявлять случаи, что камеры, например, не снимают точки, которые должны быть охвачены видеофиксацией, или недостаточен радиус съемки, — будем незамедлительно обращаться в облизбирком, чтобы отрегулировать ситуацию.

Добавим, что случай отказа ОБСЕ от наблюдения за российскими выборами — уже не первый. Подобное же было и в 2007 году, тогда организация заявила, что получила приглашение с задержкой – и отклонила свое участие.

Между тем глава ЦИК Элла Памфилова выражает надежду, что ОБСЕ все-таки пересмотрит свое решение, и её наблюдатели наравне со всеми будут следить за ходом голосования. Если же этого не произойдет, то выделенные для этой организации места «будут переданы другим международным наблюдательским сообществам».

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Фото из открытых источников