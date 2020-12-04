Почти что Марс: найдено идеальное место для фотосессии в Кировской области

Ищете место, куда можно скататься на выходных и посмотреть на нечто интересное? Вот идея: карьер возле села Дерюшево в Малмыжском районе Кировской области.

Согласитесь, пейзажи – почти что марсианские. Кстати, само село находится на трассе Казань – Малмыж. В нём стоит величественная заброшенная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1867 году. Говорят, до Октябрьской революции приход храма состоял из трёх тысяч человек, а в штате церкви были два священника, диакон и два псаломщика. В советские годы храм закрыли.

Около 300 метров к юго-востоку от храма находится святой источник Параскевы Пятницы. Его вода считается целительной. На этом источнике возведена деревянная часовня-купальня. Сюда часто приходят местные верующие и туристы.

Координаты

храма: 56.486737, 50.578378.

источника: 56.485613, 50.582785.

Ранее мы сообщали о том, что Ивану Урганту показали фотографию, сделанную в Кирове.

Фото: Игорь Степанов, komanda-k.ru