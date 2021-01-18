Подсчитано, сколько снега выпало в Кирове: данные оказались рекордными

Сильная метель, которая случилась в выходные, обусловлена влиянием сразу двух циклонов.

В Кировской области хозяйничали южные циклоны. Они спровоцировали атмосферный вихрь и сильный снегопад. При этом даже специалисты удивились количеству выпавших осадков.

В субботу нашу область просто накрыло снежным одеялом. Снег шёл, не прекращаясь, целый день. Видимость в населённых пунктах и на трассах резко упала. Из-за этого образовались заторы, случились аварии.

Редакторы паблика «Любительская Метеорология в Кирове» подсчитали количество выпавшего снега. Больше всего (17 мм) оказалось в Белой Холунице. На втором месте (14 мм) — Киров, на третьем (13 мм) — Кирс.

Для января подобная погода не характерна. Пришедшие снегопады назвали редким явлением. Примечательно, что в Кирове даже зарегистрирован столетний рекорд. Подобный снегопад 16 января был в 1904 году.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни кировчан вновь ждёт лютый мороз и сильный снегопад.

Фото: kirovpravda.ru