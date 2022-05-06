«Поезд помощи» отправился из Вятки в Донбасс

О чём говорят: топ-5 событий в Кирове и Кировской области за неделю

1. С кировского железнодорожного вокзала отправился гуманитарный «Поезд помощи» жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Акция состоялась в рамках всероссийского проекта. Подготовку к отправке груза проконтролировал председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Он отметил, что с первых дней проведения специальной военной операции на Украине кировчане, как и большинство жителей страны, принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи для Донбасса.

– В этой работе задействованы волонтёры, Красный крест, социальные службы. Благодаря неравнодушию жителей, представителей крупных предприятий в Ростовскую область был отправлен автомобиль, на борту которого было 20 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости, – напомнил председатель областного правительства.

С гуманитарной инициативой нынешней акции выступили Общероссийский народный фронт и РЖД. Её главный девиз – «Своих не бросаем».

Александр Чурин, председатель правительства Кировской области:

– Мы продолжаем поддерживать братские республики. Сегодня Кировская область, как и другие субъекты, передаёт более 70 тонн гуманитарной помощи в Донбасс. Вагон с грузом отбывает в Москву, где будет сформирован состав «Поезда помощи», далее он направится в Ростовскую область.

2. Более тысячи человек приняли участие в первомайской акции профсоюзов «Za Мир! Za Труд! Za Май!» в городе Кирове.

Мероприятие поддержали представители исполнительной и законодательной власти региона, работники кировских предприятий, ветераны, молодёжь. Правительство Кировской области представил заместитель председателя правительства региона, министр внутренней политики Андрей Лучинин.

Губернатор Игорь Васильев также поздравил кировчан с Первомаем. «От всей души желаю жителям Кировской области, чтобы ваш труд всегда был востребован. Крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях и новых профессиональных достижений!» – говорится в обращении главы региона.

Игорь Васильев напомнил, что сейчас перед россиянами стоят такие важные задачи, как реализация национальных проектов и крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспортной инфраструктуре.

«Успех в решении этих задач зависит от каждого из нас. Только совместными усилиями мы сможем создать комфортные условия жизни для каждого жителя региона», – отметил глава Кировской области.

3. В областном центре почтили подвиг Григория Булатова – уроженца Вятки, который 77 лет назад водрузил Знамя Победы над немецким Рейхстагом.

Торжественное городское мероприятие прошло в парке Победы. Вспомнить героя-земляка пришли представители регионального правительства, ОЗС, городской администрации, лидеры общественных организаций, юнармейцы, кадеты. От лица губернатора Кировской области Игоря Васильева к участникам обратился заместитель председателя правительства Андрей Маури.

– Имя Григория Булатова у каждого жителя Кировской области, города Кирова ассоциируется с водружённым красным флагом над поверженным Рейхстагом. Знамя Победы по сей день остаётся символом свободы, независимости и героического подвига всего советского народа, наших отцов, дедов и прадедов, – отметил зампред. – Жители Кировской области обязаны сохранить память о герое-земляке. Для этого сегодня сделано немало, работа по увековечению памяти героя и его подвига продолжается.

Как подчеркнул Андрей Маури, память о Григории Булатове сегодня хранится не только в музеях, фильмах и книгах, но и в сердцах земляков.

– Пока мы говорим о нашем знаменосце Победы, пересказываем его подвиг, изучаем страницы жизни, имя Григория Булатова не будет забыто! – добавил Андрей Маури.

4. Одобрена заявка на строительство ещё двух школ в регионе – в Кирове и Котельниче.

Об этом в рамках «правительственного часа» в Законодательном собрании региона сообщил первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов.

Он рассказал, что важное решение принято по итогам третьего этапа конкурсного отбора Министерства просвещения России: одобрена заявка Кировской области на выделение средств из федерального бюджета на строительство в 2023–2024 годах ещё двух школ – на 1100 мест (в областном центре) и на 460 мест (в Котельниче).

Всего в ближайшее время по демографической субсидии в Кировской области построят 17 объектов общей мощностью 13 377 мест. Реализация нацпроекта находится на личном контроле губернатора Кировской области, руководителя комиссии Госсовета по направлению «Образование» Игоря Васильева.

5. Десятиклассник из Кирова стал единственным абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по математике.

Учащийся Кировского физико-математического лицея Александр Гнусов стал лучшим среди десятиклассников страны на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике. Итоги соревнования, участниками которого были 455 школьников из 75 регионов, подвели в Саранске.

– В любой олимпиаде есть доля случайности. Даже если вы хорошо решаете задачи, есть люди, которые решают их так же или даже немного лучше. В таких случаях многое решает то, насколько вам повезло. Самое сложное задание на олимпиаде, как всегда, последнее, а интересными были все, – рассказал Александр.

Как отметили в региональном министерстве образования, достичь отличного результата юноше, помимо учёбы в Кировском физико-математическом лицее, помогли занятия в Центре дополнительного образования одарённых школьников, куда он пришёл учиться в четвёртом классе.