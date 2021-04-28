Половодье в Кировской области подошло к пику

28 апреля в областном правительстве обсудили прохождение весеннего половодья. Об обстановке на реках рассказал начальник Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Аникин.

По словам Алексея Аникина, предсказания синоптиков оправдались – гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозами. Большинство рек Кировской области уже очистились ото льда, редкий ледоход идет в северной части региона.

— Подъем уровней воды обуславливается сезонным снеготаянием и выпадением осадков, максимальная норма которых составляла до 15 мм в сутки, — отметил руководитель ведомства.

Всего с начала половодья-2021 в 15 населенных пунктах было подтоплено 58 придомовых территорий, 8 участков автодорог, 1 низководный мост и 1 жилой дом. На сегодня в зоне подтопления остаются 6 населенных пунктов, 10 придомовых территорий, 1 мост и 4 участка дорог.

— Пик половодья прогнозируется на майские праздники, — подчеркнул Алексей Аникин. — В ближайшее дни возможны подтопления придомовых территорий в слободе Широковской, Дымково, Вересниках, а также в Арбажском районе.

В случае резкого подъема воды в зону затопления могут попасть 170 домов, 182 придомовые территории, 5 участков дорог и 1 низководный мост. Угрозы социально-значимым объектам не предвидится.

Синоптики не обещают чрезвычайных ситуаций, однако экстренные службы готовы к любому развитию событий. «На страже воды» работают оперативные группы, а беспилотные авиационные системы мониторят паводковую обстановку на территории региона. Для контроля над гидрологической обстановкой на территории области задействовано 35 гидрологических постов Кировского ЦГМС.

Губернатор Игорь Васильев отметил, что половодье приходит в штатном режиме, а последствия негативных факторов минимизированы. И это общая заслуга правительства Кировской области, федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

— Благодарю председателя правительства Александра Чурина и руководителя администрации губернатора и правительства Максима Финченко за проделанную работу по подготовке к паводку, — отметил глава региона.

Также в связи с началом пожароопасного сезона Игорь Васильев поручил главам муниципалитетов обратить особое внимание на требования по содержанию территорий. Среди них – запрет несанкционированных свалок мусора, сжигания любых видов отходов и тары, разведения костров, необходимость уборки сорной растительности и другие.