«Поражаюсь силе духа наших предков»: 9 декабря — День героев Отечества

Правнуки героев Великой Отечественной постарались «вспомнить всё», что удалось узнать о подвигах своих родных.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Волго-Вятский институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) получил грант Федерального агентства по делам молодежи («Росмолодежь») на реализацию представленного вузом проекта «Он смертоносен до сих пор, войны осколок!». Недавно в рамках проекта завершился конкурс работ, посвящённых фронтовикам, авторами которых стали правнуки героев. Перед участниками – школьниками и студентами из города Кирова и районов области – стояла задача, основываясь на воспоминаниях своих близких и документальных свидетельствах, обратиться к истокам Победы, понять, почему героические события тех лет сегодня в ряде стран подвергаются переоценке, противопоставить кощунственным домыслам собственную убежденность в великом подвиге своих предков.

Получился солидный сборник работ. Вот отрывки некоторых из них.

«Родненькая тридцатьчетверка»

Мой прадед, Буторин Никанор Матвеевич, родился 24 июля 1918 года в деревне Петрушино Уржумского уезда. Окончил 4 класса, затем выучился на тракториста. На войне был танкистом.

В составе экипажа танка Т-34 стал механиком-водителем, в бою обеспечивал маневрирование танка по боевому курсу, применение ударной силы машины. «Тридцатьчетверка» сразу пришлась по душе фронтовикам. Назначение на эту боевую машину всегда было радостным событием для танкистов — танк любили, ему доверяли, зная, что «родненькая тридцатьчетверка» выручит в трудную минуту.

Никанор Матвеевич принимал участие в великом танковом сражении – Курской битве, которая по своим масштабам, использованным силам и средствам (около двух миллионов человек, более шести тысяч танков, около четырех тысяч самолётов), по напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям явилась одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

В этой битве Никанор Матвеевич получил серьезное ранение. Целые сутки лежал под своей машиной до тех пор, пока санитары не нашли его и не оказали помощь. В госпитале ему ампутировали обе ноги…

Вернувшись домой, Никанор Матвеевич окончил курсы и работал главным бухгалтером в колхозе. В 1947 году женился, создал семью, в которой родилось шестеро детей.

Михаил Буторин, г. Уржум

«А на войне была дедовщина?»

Мой прадед, Долгополов Сергей Григорьевич, уроженец д. Долгополы Арбажского района Кировской области, во время блокады Ленинграда охранял дорогу жизни.

Бабушка рассказывает, что 9 Мая, когда все близкие собирались в родительском доме и расспрашивали Сергея Григорьевича о войне, он вспоминал и сам не верил, как можно было остаться живым после того, что пришлось пережить: «Лежали на снегу с октября по апрель, не раздеваясь, не разуваясь. Когда начинало подтаивать, снять валенки было невозможно, их разрезали ножом и стягивали. Немцы находились настолько близко, что наши бойцы слышали их голоса. Бомбили день и ночь, забрасывали листовки, в рупор на русском языке призывали перейти на их сторону.

Бывало, бой начнётся – солдат как косой косило. И вскоре опять — новое пополнение. Успеешь только спросить, как зовут, откуда, «о, тёзка!», «о, земляк!», «ложись!» — а он уже и замолчал…

Голод был страшный. Когда надо было бежать в наступление, только вскочишь — и тут же падаешь от слабости. Но была такая ненависть к немцу, такое желание приблизить Победу, что готов был руками в горло вцепиться врагу».

В 1990-е, когда много говорили о дедовщине в нашей армии, на вопрос, «а на войне была дедовщина?», Сергей Григорьевич отвечал: «Так как же на войне без неё? Когда в 1942 году меня и моих товарищей привезли под Ленинград, нам было по 18 лет. Что мы понимали? Нас каждого определили к бойцу, и мы за ним — как ниточка за иголкой. Помню, как заботливо, по-отечески, нас опекали. Лежишь на снегу, приподняться нельзя, чтоб себя немцу не обнаружить. Бывало, кто приподнимет свою каску — её тут же мгновенно продырявят. А старший боец всё тебя наставляет: смотри сюда, этого не делай. Да если б не дедовщина, нас бы всех в один миг уложили! Какое было чувство товарищества, взаимовыручки!

После очередного боя — нет командира ни в живых, ни среди убитых. Тогда медсестра поползла на нейтральную полосу и на шинели притащила его, израненного, истекающего кровью, и выходила, позднее он вернулся в строй. Меня сильно контузило, долго не мог очнуться. Не вижу, не слышу, сижу головой трясу, тогда же получил и ранение. Направляли в госпиталь, но отказался. Казалось бы, там — в тепле, и паёк побольше, но не захотел со своими расставаться, отлежался в санчасти».

Алина Домнина, п. Оричи

Засыпал – и представлял себя учителем

Мой прадед, Кокоулин Кирилл Николаевич, родился 15 января 1911 года в крестьянской семье, в деревне Момошино Опаринского района. Чтобы прокормить семью, его отец уходил на заработки в соседние сёла, и Кирилл был незаменимым помощником для матери, смотрел за скотиной, заготавливал дрова, ухаживал за младшими братьями и сестрами. Но мальчик очень хотел учиться, узнавать мир, стать образованным человеком. После тяжёлого дня, уже засыпая, он представлял себя учителем в просторном светлом классе, который объясняет ученикам урок.

Во время войны прадед служил рядовым, горел в танке, был награжден одной из самых главных боевых медалей – «За отвагу», участвовал в войне с Японией. А после завершения боевых действий, вернувшись на свою малую родину, работал механизатором в колхозе. Учителем, как мечталось до войны, не стал…

Он мало кому рассказывал о Великой Отечественной: тяжело и горько было вспоминать о тех, кого потерял в боях, с кем бок о бок пришлось сражаться, отвоёвывая у фашистов каждую пядь родной земли.

Анна Кокоулина, г. Киров

Березиных в Книге памяти – почти три сотни

Во время кровопролитной битвы с фашизмом умерло около трехсот Березиных, имена которых занесены в Книгу памяти Кировской области, в том числе и мой прадедушка — Березин Сергей Андреевич. Он родился в 1919 году в деревне Были Унинского района. Рос в большой семье: мама, папа, три брата и две сестры.

Мой прадед был призван в Красную Армию Унинским районным военным комиссариатом, воевал в составе стрелкового полка. В боях Великой Отечественной войны был дважды ранен, но каждый раз возвращался в строй. За всё время родители прадеда и моя прабабушка (перед самой войной Сергей Андреевич женился) получили от него около десятка писем. Было очень трудно держать постоянную связь: адрес полевой почты часто менялся, и письма не доходили. В одном из писем моя прабабушка сообщила о своей беременности — прадед был безумно рад.

Как-то Сергей Андреевич рассказал в письме, что закрыл своего товарища от осколков взорвавшейся мины и помог раненому, дотащив до ближайшей деревни. Больше сообщений от прадеда не было. Он пропал без вести летом 1944 года, так и не увидев своего сына. Моя прабабушка одна растила ребёнка, замуж больше не вышла, оставшись верной Сергею Андреевичу.

Сейчас, когда я стала многое понимать, поражаюсь силе духа наших предков. Видимо, испытания и лишения делают человека лучше. Я уверена, что мы должны помнить о подвиге, совершенном ради нас!

Елизавета Березина , г. Киров

Ранее мы сообщали, что губернатор Кировской области Игорь Васильев почтил память героев Отечества.