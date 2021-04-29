Правительство утвердило Стратегию развития Кировской области на 15 лет

28 апреля губернатор Игорь Васильев и члены регионального правительства рассмотрели и утвердили Стратегию социально-экономического развития Кировской области до 2035 года.

Стратегия-2035 дважды прошла общественные слушания, а к ее разработке привлекалось множество экспертов. Как отметил Игорь Васильев, теперь это ключевой документ для региона, определяющий направление развития области на длительный период.

— Проект Стратегии прошел согласование на федеральном уровне и был одобрен на заседании совета ОЗС и на рабочей группе по разработке и корректировке Стратегии. Документ полностью синхронизирован с национальными целями развития, определенными в указах Президента РФ, — отметил губернатор.

По словам главы минэкономразвития Натальи Кряжевой, главная цель, зафиксированная в новой Стратегии, – это полное и гармоничное становление и развитие личности и ее потенциала за счет создания экономически благополучного и социально комфортного пространства на территории области. Приоритетных направлений 3. Это развитие и укрепление человеческого потенциала (улучшение среды проживания, создание возможностей личностного развития и реализации); экономического потенциала и формирование эффективной системы управления.

С учетом этого максимум внимания будет уделен развитию сфер здравоохранения, образования и созданию комфортной среды проживания. В частности, это касается транспортной инфраструктуры, которая является одним из сдерживающих факторов развития экономики региона.

— В планах – строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостов, кольцевой дороги города Кирова, железнодорожного переезда в Нововятске и другие проекты, благодаря которым удастся создать дорожный каркас, связывающий регион с соседними субъектами, даст возможность реализовать наше географическое преимущество, обеспечит мобильность населения, — отметила Наталья Кряжева.

Особое внимание будет также уделено обновлению коммунальной инфраструктуры. В Кировской области продолжится модернизация систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, а также газификация населенных пунктов. В рамках программы развития газоснабжения и газификации области до 2025 года планируется газифицировать 93 населенных пункта в 17 муниципальных образованиях области. К концу 2025 года уровень газификации региона планируется довести до 55%, а к 2035 году – до 85,6%. Ожидается, что появление газа будет способствовать приходу новых инвесторов в регион.

Кроме того, работа правительства будет направлена на наращивание реального сектора экономики. За период реализации Стратегии ожидается уверенный рост во всех отраслях экономики и социальной сферы области. Например, к 2035 году в сравнении с 2020 годом ожидается рост валового регионального продукта по целевому сценарию в 2,3 раза – до 870 млрд рублей. Прирост ВРП в сопоставимых ценах за 15 лет составит почти 40%. Среднемесячная зарплата к окончанию реализации Стратегии вырастет почти в 2,6 раза, а численность населения в 2035 году составит 1 млн 185 тысяч человек.

В настоящее время ведется разработка плана мероприятий по реализации Стратегии. План будет утвержден в течение трех месяцев.